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В спальном районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки
Труп нашли вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Доронина во Фрунзенском районе.

В спальном районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки. Об этом пишет портал 76.RU.

Труп нашли вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Доронина во Фрунзенском районе. Очевидцы рассказали, что девушку кто-то сильно избил и она умерла на руках у медиков.

В региональном следкоме сообщили, что на теле погибшей не было признаков насильственной смерти.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.