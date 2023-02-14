В спальном районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки
Труп нашли вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Доронина во Фрунзенском районе.
В спальном районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки. Об этом
Труп нашли вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Доронина во Фрунзенском районе. Очевидцы рассказали, что девушку кто-то сильно избил и она умерла на руках у медиков.
В региональном следкоме сообщили, что на теле погибшей не было признаков насильственной смерти.
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.