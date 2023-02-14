В Сараях задержали пьяного водителя на «десятке»

В Сараях задержали пьяного водителя на «десятке». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В понедельник, 13 февраля, на улице Кирова полицейские остановили «ВАЗ-2110» для проверки документов. У 36-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,282 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Выяснилось, что ранее мужчину уже лишали водительских прав. С момента оплаты штрафа и окончания срока лишения права на управления транспортом не прошло года.

Несмотря на то, что рязанец восстановил документы, его ждет уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Отмечается также, что машину отправили на штрафстоянку.