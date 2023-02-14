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В Саратовской области произошло смертельное ДТП

В Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет «Регион 64».

ДТП произошло в 12:47 на трассе Р-228 «Сызрань — Волгоград». Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe.

Погиб 47-летний водитель Chevrolet. Пострадали два человека: 28-летний водитель и 13-летняя пассажирка Range Rover.

«У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом таза. У мужчины — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму грудной клетки, закрытый перелом правого бедра. Состояние обоих оценивается как тяжелое», — сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.