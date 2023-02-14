В Саратовской области произошло смертельное ДТП
В Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом во вторник, 14 февраля,
ДТП произошло в 12:47 на трассе Р-228 «Сызрань — Волгоград». Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe.
Погиб 47-летний водитель Chevrolet. Пострадали два человека: 28-летний водитель и 13-летняя пассажирка Range Rover.
«У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом таза. У мужчины — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму грудной клетки, закрытый перелом правого бедра. Состояние обоих оценивается как тяжелое», — сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.