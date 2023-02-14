В Санкт-Петербурге задержали мобилизованного, который самовольно ушел из части

В новогодние праздники его объявили в федеральный розыск.

В Санкт-Петербурге задержали мобилизованного, который самовольно ушел из части. Об этом пишет портал 78.ru.

Известно, что 38-летнего мужчину мобилизовали в октябре 2022 года и зачислили помощником гранатометчика. Через полтора месяца военнослужащий сбежал из части.

В новогодние праздники его объявили в федеральный розыск. В понедельник, 13 февраля, мужчину задержали на Хасанской улице.

Сообщается также, что ранее мужчина привлекался к уголовной статье, связанной с наркотиками.

Ранее стало известно, что во Владимирской области суд приговорил мобилизованного к году колонии за самовольную поездку домой.