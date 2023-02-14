В Рыбном жители домов по улице Мира пожаловались на аварийное состояние зданий

Пост об этом опубликовали в группе «Рязань Online».

В Рыбном жители нескольких домов пожаловались на его аварийное состояние. Пост об этом во вторник, 14 февраля, опубликовали в группе «Рязань Online».

Речь идет о домах по улице Мира. Местные жители рассказали, что дом давно признали аварийным, однако ничего с тех пор не изменилось. От здания отваливается кирпичная кладка, сыпится штукатурка в квартирах и даже отваливаются куски бетона.

«Жители улицы Мира в Рыбном Рязанской области переживают за свои жизни и безопасность. Их дома давно признали аварийными», —