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В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 8695 случаев заболевания.

В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 8695 случаев заболевания — это 80 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 6,7 процентов.57 процентов из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали вирус гриппа В. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

В ведомстве напомнили, что грипп может вызвать серьезные осложнения у детей, пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких осложнениях как пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.