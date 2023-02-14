В Рязанской области пропал 49-летний Александр Лехов

Мужчина пропал в селе Дядьково Рязанского района 7 февраля.

В Рязанской области пропал 49-летний Александр Лехов. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 14 февраля.

Мужчина пропал в селе Дядьково Рязанского района 7 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Было одет в черную куртку, темно-серые спортивные штаны, черные ботинки и черно-серую шапку.