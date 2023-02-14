В Рязанской области продают базу отдыха «Волна» за 190 миллионов рублей

База отдыха расположена в селе Выползово Спасского района.

В Рязанской области продают базу отдыха «Волна» за 190 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

База отдыха расположена в селе Выползово Спасского района. На площади в 50,5 тысяч квадратных метров находятся 16 зданий и сети коммуникации: два трехэтажных спальных корпуса, трехэтажный клуб-столовая, трехэтажный корпус для размещения персонала, одноэтажный спальный корпус, летний бар, баня-сауна, игротека, овощехранилище, мини-котельная с оборудованием, трансформаторная подстанция, склад, одноэтажный корпус, две КНС и гараж.

Так же на территории находится спортивная площадка с резиновым покрытием и коробка для зимних видов спорта.