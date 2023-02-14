В Рязанской области пациенту ампутировали ступни

Врачи рассказали, что у мужчины начался процесс омертвления тканей.

В Рязанской области пациенту с обморожением ампутировали ступни. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» во вторник, 14 февраля.

Как рассказал главный врач Сараевской больницы Павел Шейдоров, у пациента начался процесс омертвления тканей и хирурги приняли решение ампутировать ступни. Уточняется, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он идет на поправку.

Напомним, 40-летний мужчина поступил с обморожением в Сараевскую больницу 8 января.