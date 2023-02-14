В Рязани прошел рейд по поиску мигрантов-нарушителей

Оперативники проверили 60 человек и нашли 14 правонарушений.

В Рязани прошел рейд по поиску мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром во вторник, 14 февраля, оперативники проверяли грузовой и пассажирский транспорт, а также водителей и пассажиров — иностранных граждан на предмет законности нахождения на территории России.

В мероприятиях приняли участие сотрудники ЦПЭ, ОБ ППСП и ГИБДД УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ России и специалисты Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Всего проверили 60 человек и нашли девять правонарушений миграционного законодательства. Так, четыре человека предоставили правоохранителям поддельные чеки об оплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа (подтверждающие действительность патента).

Также проверка показала пять правонарушений по линии государственного автодорожного надзора.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.