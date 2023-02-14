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В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Предлагается снизить пенсионный возраст отцов на год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Общественной палаты.

Предлагается снизить пенсионный возраст отцов на год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

«Многодетным отцам надо законодательно снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лантарова.

Депутат также предложила дать отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.