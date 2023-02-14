В Ленинградской области мигрант изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде
В Ленинградской области мигрант изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде. Об этом во вторник, 14 февраля,
Инцидент произошел ночью 12 февраля. По словам пострадавшей, на нее напал малознакомый мужчина. После изнасилования он пытался задушить жертву.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, сняли отпечатки пальцев и следы обуви. В рамках оперативных действий они задержали 18-летнего мигранта.
Решается вопрос об уголовном деле.