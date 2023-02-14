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В Ленинградской области мигрант изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде

В Ленинградской области мигрант изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет агентство «Невские новости».

Инцидент произошел ночью 12 февраля. По словам пострадавшей, на нее напал малознакомый мужчина. После изнасилования он пытался задушить жертву.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, сняли отпечатки пальцев и следы обуви. В рамках оперативных действий они задержали 18-летнего мигранта.

Решается вопрос об уголовном деле.