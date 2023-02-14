В Кемеровской области инвалид с пороком сердца изнасиловал свою сестру-первоклассницу
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В Кемеровской области инвалид с пороком сердца изнасиловал свою сестру-первоклассницу. Об этом пишет
В полицию обратилась жительница Кузбасса и рассказала, что ее 21-летний внук надругался над восьмилетней сестрой. Сообщается, что молодому человеку ранее диагностировали порок сердца и установили инвалидность.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.