В Кемеровской области инвалид с пороком сердца изнасиловал свою сестру-первоклассницу

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Кемеровской области инвалид с пороком сердца изнасиловал свою сестру-первоклассницу. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на РЕН ТВ.

В полицию обратилась жительница Кузбасса и рассказала, что ее 21-летний внук надругался над восьмилетней сестрой. Сообщается, что молодому человеку ранее диагностировали порок сердца и установили инвалидность.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.