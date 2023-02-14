В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на «Северных потоках»

В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на «Северных потоках». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по международным делам.

Сообщается, что депутаты внесли в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов.

«(Депутаты призывают. — Прим. ред.) инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — говорится в документе.

Авторы инициативы отметили, что к ЧП могут быть причастны американские военные и их норвежские коллеги. Об этом ранее сообщил журналист Сеймур Херш в своем расследовании.