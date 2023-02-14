В Армавире после столкновения «КамАЗа» и легковушки погибли три человека

В Армавире в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани.

Авария случилась на автодороге ФАД «Кавказ» между KIA и «КамАЗом». По предварительной информации, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, которым управлял 60-летний мужчина.

Погибли водитель «КИА» и два его пассажира.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.