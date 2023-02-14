В Абакане легковушка столкнулась с троллейбусом, погибла женщина-водитель

ДТП произошло во вторник, 14 февраля, в 09:20 на улице Аскизской около дома № 114.

В Абакане легковушка столкнулась с троллейбусом, погибла женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Абакану Республики Хакасия.

ДТП произошло во вторник, 14 февраля, в 09:20 на улице Аскизской около дома № 114. 28-летняя женщина на Toyota Corona не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с троллейбусом.

От полученных травм женщина погибла на месте аварии до приезда медиков.

Проводится проверка.