The Washington Post: США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ

Американские чиновники заявили об этом во время визита на Украину. Администрация Джо Байдена считает, что наилучшим сценарием для Украины станет возможность занять ей как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на The Washington Post.

Американские чиновники заявили об этом во время визита на Украину. Администрация Джо Байдена считает, что наилучшим сценарием для Украины станет возможность занять ей как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

Издание считает, что американские чиновники тем самым усилили давление на Киев. Они считают, что последние пакеты помощи должны изменить ход войны.

«"Столько, сколько потребуется» относится к масштабу конфликта. Это не относится к объему помощи", — объяснил один из источников газеты.

Также издание отметило, что Вашингтон ожидает переломного момента весной, когда Россия начнет наступление. Тогда Украине останется лишь «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории». Американские военные аналитики при этом отметили, что Киеву не удастся удерживать и Артемовск, и осуществлять контрнаступление.

По мнению американских чиновников, «если Украина продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска, это будет работать лишь на руку Москве». США призывают Украину отдать приоритет весеннему контрнаступлению. По мнению одного из американских чиновников, потеря Артемовска не приведет к «значительному стратегическому сдвигу на поле боя».