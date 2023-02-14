Студенты РГАТУ приняли участие в церемонии открытия выставки «Молодые ученые — Будущее России»

В феврале молодые ученые и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в церемонии открытия выставки «Молодые ученые — Будущее России», приуроченной ко Дню Российской науки.

В феврале молодые ученые и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в церемонии открытия выставки «Молодые ученые — Будущее России», приуроченной ко Дню Российской науки.

В качестве почетных гостей в открытии выставки приняли участие депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и Яна Стрельцова, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области.

Выставка организована в рамках федерального проекта «Молодые ученые — будущее России», реализуемого общественной молодежной палатой при государственной думе федерального собрания и направленного на повышение информированности молодежи о достижениях молодых ученых России. В экспозицию выставки вошли портреты 15-ти научных деятелей из общефедерального списка и 16-ть портретов научных деятелей Рязанской области, в их числе 9-ть молодых ученых Рязанского агротехнологического университета.

Основная цель проекта — популяризация науки среди молодежи. После официального открытия со студенческой молодежью состоялся диалог, во время которого участники встречи обсудили проблемы вовлечения молодежи в науку, систему мотивации студентов и аспирантов к научной работе и возможности развития научной карьеры, также речь шла о научных достижениях и опыте работы в научной области.