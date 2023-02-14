Студенты и преподаватели РГАТУ приняли участие в «Лыжне России — 2023»

В субботу, 11 февраля, преподаватели и студенты во главе с ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в 41-ой открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2023», проходившей в рамках федерального проекта «Спорт норма — жизни» национального проекта «Демография».

В субботу, 11 февраля, преподаватели и студенты во главе с ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в 41-ой открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2023», проходившей в рамках федерального проекта «Спорт норма — жизни» национального проекта «Демография».

От имени губернатора Рязанской области участников приветствовал вице-губернатор Артем Бранов.

«Я уверен, что в этих соревнованиях проигравших не будет, все участники в награду получат заряд бодрости, энергии и отличного настроения», — сказал он.

На трассе биатлонного комплекса «Алмаз» участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км и в VIP-гонке на 2023 метра.

В этом году покорять «Лыжню России-2023» приехали более 45 представителей Рязанского агротехнологического университета. По итогам гонки на 10-ти километровой дистанции среди женщин второй стала Надежда Сизова, обучающаяся 1 курса магистратуры технологического факультета.

Победителям и призерам лыжной гонки были вручены кубки, дипломы, медали и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.