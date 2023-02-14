Рязанский суд отправил под домашний арест Юрия Фурфурака

Начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. Ему вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене.

Во вторник, 14 февраля, в рязанском областном суде вновь прошло заседание по рассмотрению меры пресечения начальнику управления дирекции благоустройства города Юрию Фурфураку.

На заседании присутствовал руководитель следственной части Евгений Кузнецов и старший следователь Александр Буколов.

Кузнецов заявил, что причастность Фурфурака к совершению преступления подтверждается показаниями подозреваемых Астафьевой, Гермони и Шестопалова.

В свою очередь прокуратура предоставила судье копии протокола допроса экс-советника бывшего вице-губернатора Грекова Владимира Арцыбашева и сотрудника фирмы производителя снегоуборочных машин Артура Сидорова.

По словам прокурора, в материалах допроса есть обстоятельства совершения преступления и причастность к нему Юрия Фурфурака.

Суд удовлетворил данное ходатайство.

После совещания суд назначил Юрию Фурфурак меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц.

Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. Ему вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене. 2 февраля Фурфурак покинул здание Железнодорожного суда вместе с адвокатом.