Рязанский штукатур-маляр выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Валентина Зотова рассказала, что призовые деньги она поделит с близкими.

Рязанский штукатур-маляр Валентина Зотова выиграла в лотерею пять миллионов рублей на квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Женщина рассказала, что в 90-х годах уже выигрывала в лотерею 500 рублей, на которые купила сыну велосипед. С тех пор рязанка каждую неделю следит за розыгрышем. В ходе 526-го тиража государственной «Жилищной лотереи» Валентина выиграла пять млн рублей на квартиру.

Рязанка рассказала, что призовые деньги она поделит с близкими.