Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
-3°
Чтв, 16
-6°
ЦБ USD 73.63 0.84 14/02
ЦБ EUR 78.67 0.62 14/02
Нал. USD 74.31 / 77 14/02 09:10
Нал. EUR 79.08 / 77 14/02 09:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
5 296
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
4 255
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
7 018
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
11 448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Ранее стало известно, что в регионе ожидаются снег, мокрый снег, метель, гололедица и сильный ветер.

Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Ранее стало известно, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды: снег, мокрый снег, метель, гололедица, ветер до 17 метров в секунду.

К оперативному реагированию готовы 120 бригад в составе 422 энергетика и 168 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

«Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ. Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. „Рязаньэнерго“ напоминает, что сообщить нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра „Россети“ 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно)», — сообщили в пресс-службе.