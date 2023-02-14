Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Ранее стало известно, что в регионе ожидаются снег, мокрый снег, метель, гололедица и сильный ветер.

Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Ранее стало известно, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды: снег, мокрый снег, метель, гололедица, ветер до 17 метров в секунду.

К оперативному реагированию готовы 120 бригад в составе 422 энергетика и 168 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

«Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ. Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. „Рязаньэнерго“ напоминает, что сообщить нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра „Россети“ 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно)», — сообщили в пресс-службе.