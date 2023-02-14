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Рязань перейдет на новую транспортную модель в 2024 году
По словам замначальника управления транспорта Василия Маркина, в 2023 году начнут подготовку к реализации транспортной модели.

В Рязани планируют реализовать новую транспортную модель в 2024 году. Об этом сообщил замначальника управления транспорта Василий Маркин на комитете по бюджету и налоговой политике во вторник, 14 февраля.

Депутаты поинтересовались, когда планируется реализация транспортной модели в городе, так как им каждый день поступают десятки обращений рязанцев об отсутствии общественного транспорта.

Замначальника управления транспорта рассказал, что в 2023 году начнут подготовку к реализации транспортной модели.

«Реализовать транспортную модель мы планируем в 2024 году, только после тщательной подготовки: обновления передвижного состава и финансирования. У нас запланирована замена 47 автобусов: 38 — в 2023 году и восьми — в 2024 году. Финансированием занимается правительство, так как у нас существует переход маршрутов с нерегулируемым и регулируемым тарифом, что увеличивает стоимость муниципального контракта, который заключается с перевозчиками», — отметил Василий Маркин.

Как подчеркнул замначальника управления транспорта, после подготовительных работ модель будет представлена общественности.

Транспортная модель подразумевает комплексное обследование пассажиропотоков и расчет маршрутной сети с оптимальным количеством обслуживающим ее подвижным составом.

Напомним, в 2022 году планировали провести конкурс по разработке транспортной модели города.