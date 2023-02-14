Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Романа госпитализировали 10 января с левосторонней пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Позже врачи ампутировали фигуристу левую ступню.

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено. Врачи опасались, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить операцию.

Романа госпитализировали 10 января с левосторонней пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Позже врачи ампутировали фигуристу левую ступню.