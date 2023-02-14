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Рогов заявил, что Киев готовится дискредитировать работу Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев готовится дискредитировать работу Запорожской АЭС. Об этом во вторник, 14 февраля, передает РИА Новости.

По его словам, акцент будут делать на мнимой неспособности России обеспечить безопасную работу станции.

«Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов», — рассказал изданию Владимир Рогов.

Он отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, однако на работе станции это не отразилось, ситуацию контролируют российские атомщики.