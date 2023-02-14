Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся. Его слова во вторник, 14 февраля, приводит РИА Новости.

Он заявил, что ВСУ активизируются по всем направлениям и подтягивают новые резервы.

«По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще не понятно», — заявил Пригожин.

Он также добавил, что Артемовск «завтра не будет взят», так как идет тяжелое сопротивление и «перемалывание».

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла», — заключил основатель ЧВК.