При пожаре в Рязанском районе погибли три человека

Их личности устанавливаются.

При пожаре в Рязанском районе погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Дубровичи поступило во вторник, 14 февраля, в 10:43. Загорелся одноэтажный частный дом, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

На тушение возгорания выезжали 15 человек и четыре единицы техники. Пожар локализовали в 11:48.

На месте пожара нашли тела трех человек, их личности устанавливаются.