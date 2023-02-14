При пожаре в Рязанском районе погибли три человека
Их личности устанавливаются.
При пожаре в Рязанском районе погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Дубровичи поступило во вторник, 14 февраля, в 10:43. Загорелся одноэтажный частный дом, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
На тушение возгорания выезжали 15 человек и четыре единицы техники. Пожар локализовали в 11:48.
На месте пожара нашли тела трех человек, их личности устанавливаются.