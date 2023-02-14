Установлены личности трех погибших на пожаре под Рязанью

Смертельный пожар произошел во вторник, 14 февраля, в селе Дубровичи на улице Свободы.

Установлены личности трех погибших на пожаре под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Смертельный пожар произошел во вторник, 14 февраля, в селе Дубровичи на улице Свободы. После тушения возгорания на месте пожара обнаружили тела трех человек — 54-летнего хозяина дома и двух его знакомых женщин 49 и 60 лет.

Следователи проводят доследственную проверку, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.