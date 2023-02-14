Около дягилевского поста ДПС произошла массовая авария

На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Около дягилевского поста ДПС произошла массовая авария. Видео с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла во вторник, 14 февраля, на трассе М5. На кадрах видно, что в правом ряду столкнулись четыре автомобиля. В некоторых из них сработали подушки безопасности.

Автор видео отметил, что один из автомобилей был с пензенскими номерами. На видео также видно, что на месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Подробности уточняются.