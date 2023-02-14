На Украине Зеленскому пригрозили проблемами после потери Артемовска

На Украине президенту Владимиру Зеленскому пригрозили проблемами после потери Артемовска. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин заявил, что, если ВСУ потеряют Артемовск, это спровоцирует волну недовольства. При определенных обстоятельствах Зеленского могут свергнуть.

«Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат — и уже Зеленскому не удастся выскочить. Его ждет просто аутодафе (Публичное сожжение еретиков в Средние века. — Прим. ред.) вместе с Ермаком и Залужным, причем очень быстро», — отметил он.

Экс-советник также обратил внимание, что Зеленский уже сейчас находится в трудном положении, так как российские войска совершают новые победы, а внутри Украины растут недовольства.