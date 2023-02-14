На Украине предложили отменить празднование 8 марта, 1 мая и дня Победы

На Украине предложили отменить празднование 8 марта, 1 мая и дня Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Документ подготовили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос». Отказ от вышеназванных праздников предлагают внести в украинский кодекс законов о труде для «устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат».

В противоположность Международному дню женщин 8 марта, который, по словам авторов инициативы, установил оккупационный московский режим, украинцам предложили праздновать День украинской женщины — 25 февраля. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, праздник сделают официальным выходным. Также выходным предлагают сделать день рождение украинского поэта Тараса Шевченко — 9 марта.

Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая.

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