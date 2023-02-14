Под Рязанью легковушка въехала в грузовик

Авария произошла в понедельник, 13 февраля, в 10:25 в Рязанском районе на 180 километре трассы М5 «Урал».

Под Рязанью легковушка въехала в грузовик. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 13 февраля, в 10:25 в Рязанском районе. На 180 километре трассы М5 «Урал» 21-летний житель поселка Совхоз Рязанский за рулем LADA столкнулся с «ГАЗелью», которой управлял 40-летний рязанец.

Пострадали двое: водитель и 21-летний пассажир легковушки. Им оказана медицинская помощь.