Москвича осудили на три года за мошенничество с продажей автомобиля рязанцу

В декабре 2021 года 40-летний житель Москвы предложил жителю Захарова купить автомобиль в лизинг.

Москвича осудили на три года за мошенничество с продажей автомобиля рязанцу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Захаровского района.

В декабре 2021 года 40-летний житель Москвы предложил жителю Захарова купить автомобиль в лизинг. Для это покупатель должен был перевести ему предоплату в размере 10%, то есть в 70 тысяч рублей.

После того, как рязанец перевел деньги, злоумышленник скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданин»).

Суд признал москвича виновным и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.