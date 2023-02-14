Москвича осудили на три года за мошенничество с продажей автомобиля рязанцу
В декабре 2021 года 40-летний житель Москвы предложил жителю Захарова купить автомобиль в лизинг.
Москвича осудили на три года за мошенничество с продажей автомобиля рязанцу. Об этом
В декабре 2021 года 40-летний житель Москвы предложил жителю Захарова купить автомобиль в лизинг. Для это покупатель должен был перевести ему предоплату в размере 10%, то есть в 70 тысяч рублей.
После того, как рязанец перевел деньги, злоумышленник скрылся с места преступления.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданин»).
Суд признал москвича виновным и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.