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Минобороны: отмена указа о мобилизации повлияет на соцгарантии и компенсации военнослужащих

В Минобороны пояснили, что отмена указа о мобилизации повлияет на соцгарантии и компенсации военнослужащих. Такой ответ пришел на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

В документе говорится, что если указ перестанет действовать до окончания СВО, россияне, призванные по мобилизации, а также члены их семей лишатся дополнительных соцгарантий и компенсаций.

Это произойдет потому, что статус мобилизованных и денежное содержание не будут соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В январе в Кремле подтвердили, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.