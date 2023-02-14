Касимовского депутата осудили на 3,5 года колонии за крупную растрату

Касимовского депутата осудили на 3,5 года колонии за крупную растрату. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Как пояснили РЗН. инфо в суде, речь идет о депутате касимовской гордумы, предпринимателе Александре Сучкове.

Во вторник, 14 февраля, состоялось заседание, на котором Сучкову огласили приговор. Его признали виновным в совершении преступлений по части 3 и части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Депутат свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима и штраф в 505 тысяч рублей.

Также Сучков должен возместить причиненный ущерб.

Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.

Фото пресс-служба регионального следкома