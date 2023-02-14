Из смертельного пожара в Дубровичах удалось спастись одному человеку

Один из мужчин ночевал на террасе, поэтому во время пожара оказался ближе всех к выходу.

Из смертельного пожара в Дубровичах удалось спастись одному человеку. Об этом рассказал телеканал ТКР.

Пожар произошел во вторник, 14 февраля, на улице Свободы. По словам очевидцев, в доме находилось четыре человека — двое мужчин и две женщины. Один из мужчин ночевал на террасе, поэтому во время пожара оказался ближе всех к выходу. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее стало известно, что после тушения возгорания на месте нашли тела трех человек — 54-летнего хозяина дома и двух его знакомых женщин 49 и 60 лет.

Следователи начали проверку.