Генерал США заявил, что Россия «не продержится в конфликте дольше противника»

По мнению Марка Милли, поддержка Украины продолжится, а потому у России нет шансов продержаться в вооруженном конфликте.

Американский генерал, глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия не продержится в конфликте дольше противника. Его словам во вторник, 14 февраля, приводит «МК».

По мнению Марка Милли, поддержка Украины продолжится, а потому у России нет шансов продержаться в вооруженном конфликте.

«Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня», — сказал Марк Милли.

Также сообщается, что украинские война активизируются весной.

Фото «Википедия»