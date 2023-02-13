ВСУ обстреляли село в Курской области

ВСУ обстреляли село в Курской области. Об этом в понедельник, 13 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что под обстрел попало село Алексеевка. Всего насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования.

Среди мирного населения пострадавших нет. Жители села остались без электричества.

«Ремонтные бригады выехали на место. Как только это будет безопасно, специалисты приступят к восстановлению электроснабжения», — сообщил Старовойт.