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Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду
Отключение воды связано с ремонтными работами.

Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду. Информация об отключениях появилась на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат во вторник, 14 февраля, с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица 1-я Красная дома № 26, № 22-б (котельная), № 22-в (котельная);
  • улица Старореченская дома № 13, № 15 корпус 1-3, № 15, № 17, № 17-а, № 19, № 19-а, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56;
  • улица Урицкого дом № 40 (СНТ «Стройдеталь»).

С 9:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 7-я Линия дома № 5, № 7;
  • улица Ленинского Комсомола дома № 83, № 85, № 87;
  • улица Стройкова дома № 84 корпус 1, № 84 корпус 2, № 85-в (ЦТП).

Подвоз технической воды организуют с 10:00 по адресу: улица Стройкова дом № 84 корпус 1.

Также с 9:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица Октябрьская дома № 56, № 56-а (МБОУ Школа № 48), № 58, № 60;
  • улица Энгельса дом № 53.

Отключение воды связано с ремонтными работами.