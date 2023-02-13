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В жилом комплексе Fresh Life начала работать первая в Рязани система распознавания лиц

«Зеленый сад» в тестовом режиме запустил вход по Face ID для жителей дома бизнес-класса в Кальном. Чтобы попасть внутрь, нужно просто посмотреть на домофон: если информация о человеке внесена в базу данных, программа распознает лицо и откроет дверь.

Тесты показали высокую скорость реагирования устройства. Пока такой «умный» вход установили в одном из подъездов дома. В скором времени программу установят и на другие домофоны — на воротах входа во двор и в других подъездах.

Справка:

ГК «Зеленый сад» —известный своими инновациями застройщик. В числе умных технологий, которые внедряет компания:

  • альтернативные источники энергии (например, ветрогенераторы для освещения парковки или использование дождевых стоков для капельного полива зеленых насаждений во дворе);
  • технология GPON — широкополосные сети мультисервисного доступа, пропускная способность оптоволоконного кабеля достигает 500 Мбит/сек;
  • лифт с бесконтактной голографической панелью — для вызова нужного этажа нужно всего лишь сделать жест рукой;
  • скамейки с подогревом, точкой доступа wi-fi, usb-разъемами;
  • зарядная станция для электромобилей.

Узнать больше об инновационных решениях в домах «Зеленого сада» и актуальных предложениях и можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77.