В жилом комплексе Fresh Life начала работать первая в Рязани система распознавания лиц

«Зеленый сад» в тестовом режиме запустил вход по Face ID для жителей дома бизнес-класса в Кальном. Чтобы попасть внутрь, нужно просто посмотреть на домофон: если информация о человеке внесена в базу данных, программа распознает лицо и откроет дверь.

Тесты показали высокую скорость реагирования устройства. Пока такой «умный» вход установили в одном из подъездов дома. В скором времени программу установят и на другие домофоны — на воротах входа во двор и в других подъездах.

Справка:

ГК «Зеленый сад» —известный своими инновациями застройщик. В числе умных технологий, которые внедряет компания:

альтернативные источники энергии (например, ветрогенераторы для освещения парковки или использование дождевых стоков для капельного полива зеленых насаждений во дворе);

технология GPON — широкополосные сети мультисервисного доступа, пропускная способность оптоволоконного кабеля достигает 500 Мбит/сек;

лифт с бесконтактной голографической панелью — для вызова нужного этажа нужно всего лишь сделать жест рукой;

скамейки с подогревом, точкой доступа wi-fi, usb-разъемами;

зарядная станция для электромобилей.

Узнать больше об инновационных решениях в домах «Зеленого сада» и актуальных предложениях и можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77.