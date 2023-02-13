В Ухоловском районе установили карантин по бешенству

В селе Покровское ветеринары обнаружили зараженное животное.

В Ухоловском районе установили карантин по бешенству. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В селе Покровское ветеринары обнаружили зараженное животное. Уточняется, что карантин по бешенству уже установлен в трех личных хозяйствах Клепиковского и Ухоловского районов.

В пресс-службе главного управления ветеринарии сообщили, что за прошедшую неделю вакцинировали от бешенства 521 собаку, 566 кошек, 400 голов крупного рогатого скота в 37 населенных пунктах области.