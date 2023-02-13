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В Тверской области следователи ищут пропавшего полгода назад рязанца
В августе 2022 года 49-летний Сергей Солдатов с супругой ехал на машине по трассе М10 «Санкт-Петербург-Москва». В районе деревни Поддубки Калининского района Тверской области мужчина вышел из машины, пошел в сторону леса и пропал.

В Тверской области следователи ищут пропавшего полгода назад рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В августе 2022 года 49-летний Солдатов Сергей Евгеньевич с супругой ехал на своем Volkswagen Passat СС по трассе М10 «Санкт-Петербург-Москва». В районе деревни Поддубки Калининского района Тверской области мужчина вышел из машины, пошел в сторону леса и пропал.

Следователи возбудили уголовное дело.

Внешность и особые приметы пропавшего: на вид около 45 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза серо-зеленые. Был одет в футболку темно-синего цвета, брюки, ботинки черные, бейсболка.

Всех, кому известно местоположение Сергея Солдатова, просят позвонить по телефону +7 (4822)32-27-51 или по адресу: Тверь, улица Вагжанова, дом № 15.