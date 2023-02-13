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В СВР заявили, что США готовят теракты на территории России

В Службе внешней разведки заявили, что американские спецслужбы завербовали 60 боевиков в Сирии в январе 2023 года и планируют забросить их в Россию и страны СНГ для терактов. Об этом передает РИА Новости.

По данным СВР, «американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок». В заявлении отметили, что речь идет об «Исламским государством» и «Аль-Каиде» (террористические организации, запрещенные в России).

В СВР отметили, что США уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. Тех, у кого есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.

«Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности», — заявили в Службе внешней разведки.

В сообщении указали, что внимание уделяют вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии.

Отмечается, что в ближайшее время террористов планируют забросить в составе малых групп в Россию и СНГ. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

«Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей „обескровливания“ России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях», — указали в СВР.