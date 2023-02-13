Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-2°
Втр, 14
Срд, 15
-2°
ЦБ USD 73.63 0.84 14/02
ЦБ EUR 78.67 0.62 14/02
Нал. USD 74.01 / 77 13/02 18:13
Нал. EUR 78.57 / 80 13/02 18:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
4 900
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
3 895
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
6 656
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
11 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Солотче планируют построить новую гостиницу

В Солотче планируют построить новую гостиницу. Об сообщает пресс-служба рязанской городской думы.

На совещании по земельным вопросам с главой Рязани Татьяной Панфиловой рассмотрели просьбу жительницы города использовать собственный земельный участок в районе улицы Коммунальной в поселке Солотча для гостиничного обслуживания.

Также обсуждалось обращение собственника земельного участка в районе поселка Борки на использование участка для жилой застройки, при которой однотипные жилые дома будут блокироваться друг с другом боковыми стенами.

Обсуждение вопросов продолжится на публичных слушаниях.