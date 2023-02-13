В Солотче планируют построить новую гостиницу

В Солотче планируют построить новую гостиницу. Об сообщает пресс-служба рязанской городской думы.

На совещании по земельным вопросам с главой Рязани Татьяной Панфиловой рассмотрели просьбу жительницы города использовать собственный земельный участок в районе улицы Коммунальной в поселке Солотча для гостиничного обслуживания.

Также обсуждалось обращение собственника земельного участка в районе поселка Борки на использование участка для жилой застройки, при которой однотипные жилые дома будут блокироваться друг с другом боковыми стенами.

Обсуждение вопросов продолжится на публичных слушаниях.