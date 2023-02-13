В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил пожилых соседей черенком от лопаты

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил пожилых соседей черенком от лопаты. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Жена нетрезвого мужчины отказалась впускать его в квартиру. Он начал бить в дверь и кричать. Обеспокоенные соседи сделали ему замечание. Мужчина разозлился и напал на пожилую супружескую пару с черенком от лопаты.

Другие жильцы дома вызвали полицию. Мужчину задержали. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области.