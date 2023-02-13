В Ряжске остановили пьяного 19-летнего водителя без «прав»
В Ряжске инспекторы ДПС остановили пьяного 19-летнего водителя без «прав». Об этом в понедельник, 13 февраля,
Ночью 12 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Калина» для проверки документов. За рулем оказался 19-летний местный житель. Водительских прав у молодого человека не было.
Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки опьянения. Алкотестер показал 0, 250 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Молодого человека отстранили от управления транспортом и составили на него протокол об административном правонарушении.