В Рязанской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В субботу, 11 февраля, в Шиловском районе насмерть сбили женщин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 11 февраля примерно в 17:41 в селе Желудево Шиловского района. Водитель «ВАЗ-2120» превысил скорость, не справился с управлением и сбил 62-летнюю жительницу Шиловского района, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Водителя удалось быстро найти, им оказался 30-летний местный житель. Мужчина был пьян, освидетельствование показало 0,975 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Отмечается, что это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

Мужчине грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет.