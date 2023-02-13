В Рязанской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся
В субботу, 11 февраля, в Шиловском районе насмерть сбили женщин. Об этом сообщили в
ДТП произошло 11 февраля примерно в 17:41 в селе Желудево Шиловского района. Водитель «ВАЗ-2120» превысил скорость, не справился с управлением и сбил 62-летнюю жительницу Шиловского района, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Водителя удалось быстро найти, им оказался 30-летний местный житель. Мужчина был пьян, освидетельствование показало 0,975 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Отмечается, что это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.
Мужчине грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет.