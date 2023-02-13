В Рязани осудят 19-летнего студента за избиение незнакомца на улице Почтовой

Инцидент произошел в апреле 2022 года.

В Рязани осудят 19-летнего студента за избиение незнакомца на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Компания молодых людей гуляла на улице Почтовой, когда к ним подошел пьяный 19-летний студент колледжа. Он начал оскорблять одного из юношей, но тот не реагировал. Тогда злоумышленник ударил его кулаков в лицо. От удара пострадавший упал, ударился головой о брусчатку, получив перелом затылочной кости. Это считается тяжким вредом, причиненным здоровью человека.

Против студента возбудили уголовное дело. Материалы передали в суд.