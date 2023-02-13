В Рязани ограбили квартиру, которую снимали два студента

В Рязани возбудили уголовное дело о краже из квартиры, которую снимали два студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, два безработных рязанца 1998 и 2000 годов рождения незаконно проникли в квартиру, которую снимали два студента. Они похитили вещи жильцов на сумму почти 125 тысяч рублей. Среди похищенного оказались компьютерная техника, одежда и обувь потерпевших. Часть вещей продали, остальное — изъяли по месту жительства подозреваемых.

«По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — отметили в сообщении.