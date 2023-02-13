В российских онлайн-кинотеатрах с 1 марта исчезнут фильмы и сериалы Disney

У российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов от американской студии.

В российских онлайн-кинотеатрах с 1 марта исчезнут фильмы и сериалы Disney. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре топ-менеджера видеосервисов и собеседник, знакомый с условиями сделки.

В марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов от американской студии. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как «Кинопоиск», «Иви», Okko.

Уточняется, что руководство видеосервисов и российского офиса Disney отказались от комментариев. Известно, что новые контракты на показ фильмов в России компания заключать не намерена.

В марте Disney приостановило показ своих фильмов в российских кинотеатрах, но контент остался на видеосервисах, также продолжил работать телеканал Disney. Вместо него в декабре 2022 года заработал телеканал «Солнце».

Эксперты пояснили, что исключение фильмов и сериалов Disnеy из онлайн-библиотек негативно скажется на выручке видеосервисов и лояльности аудитории.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля из онлайн-кинотеатров пропали фильмы о Гарри Поттере.